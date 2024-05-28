Киев готовит новые химические атаки запрещенным отравляющим веществом – Минобороны РФ

Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств приобрело системный характер во время специальной военной операции. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, сейчас речь идет о возможном применении запрещенных фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун».

«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), которое включено в Список 1 Конвенции. О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», – пояснил генерал-лейтенант.

При этом Кириллов обратил внимание, что не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, завод «КоксоХим» в Авдеевке.

«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск. Если хлорацетофенон отнесён к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия», – констатировал он.

При этом Кириллов напомнил, что впервые хлорпикрин был применён украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом.

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, российской стороной уже зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия.

«Так, газовые гранаты американского производства с веществом «Си-Эс» были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях. Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. По показаниям украинских пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ», – подчеркнул Кириллов.

По его словам, украинские вооружённые формирования используют также другие списочные химикаты. Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества «Би-Зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube