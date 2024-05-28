Москва и Киев могли давно договориться: Путин назвал Верховную Раду единственной легитимной властью на Украине

После завершения президентского срока Владимира Зеленского единственной легитимной властью на Украине является Верховная Рада и её спикер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан. Глава государства также подчеркнул, что Москва и Киев давно бы договорились, но этому мешает давление Запада на украинские власти.

«Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине) остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и всё. Провести выборы, но они не захотели этого делать», – констатировал Путин, отметив, что в законодательстве есть норма о передаче президентских полномочий спикеру парламента.

Как считает президент РФ, Москва и Киев давно бы договорились, если бы Украиной командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а «не интересами своих хозяев в Европе или за океаном». По его словам, замысел украинских хозяев состоит в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, после чего её наверняка заменят на тех, кто «не будет отвечать за эти решения».

Поясняя позицию Москвы относительно мирных переговоров, Путин отметил, что «с удивлением всегда смотрит на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнёров, которые говорят, что «Россия отказывается от переговоров».

«Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет: мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение – и отказались с целью победить нас на поле боя. Не получается. <...> Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как «консолидированную позицию» мирового сообщества. Не получится у них так», – констатировал глава российского государства.

Москва, Елена Володина

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