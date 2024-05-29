Посла Мексики вызвали в МИД РФ, чтобы прояснить ситуацию с не допуском русских в страну

Посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД, чтобы прояснить ситуацию с отказами русским во въезде в страну.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента российского внешнеполитического ведомства Алексея Климова, дипломата пригласили на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику.
С марта пассажиры из России стали жаловаться, что авиакомпания Turkish Airlines отказывается перевозить их транзитными рейсами через Стамбул в Латинскую Америку. Больше всего жалоб возникло касательно перелетов в Мексику и Аргентину.
В беседе с ТАСС Климов подчеркнул, что проблематика недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику в настоящее время является для МИД РФ приоритетной. По его словам, ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Турции и посольства России в Мексике.
Москва, Елена Васильева
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