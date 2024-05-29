Москвичей предупредили о сильной трехдневной жаре

В Москве объявлено погодное предупреждение в связи с сильной жарой. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в столице ожидается до 30° в период до 31 мая.

В связи с жаркой погодой рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха в столичном регионе немного снизится в конце недели, когда ожидаются кратковременные дожди.

Москва, Елена Володина

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