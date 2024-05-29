В Кремле объяснили назначение Дюмина секретарем Госсовета

Назначение бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который теперь является помощников главы государства, секретарем Госсовета связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Раньше секретарем был помощник президента [Игорь] Левитин, его должность теперь советник, а тему работы [Госсовета] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», – сказал Песков (цитата по РБК).

Спикер Кремля также отметил, что Левитин продолжит участвовать в работе Госсовета. «Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа», – добавил Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

Москва, Елена Володина

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