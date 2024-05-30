Россия будет рассматривать передачу ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», – подчеркнул глава МИД РФ, которого цитирует РИА Новости.

Министр также указал, что Москве пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО «готовы буквально на все». Вместе с тем Лавров высказал убеждение, что поставки F-16 никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения – истребители будут так же уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые западными странами на Украину.

Москва, Елена Васильева

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