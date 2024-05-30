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Четверг, 30 мая 2024, 12:14 мск

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В московском регионе объявлено экстренное погодное предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Как уточняется, ненастье возможно в период с 12 до 22 часов. Аналогичное предупреждение действует также в Московской области.

В МЧС призывают жителей региона к осторожности во время непогоды.

Москва, Елена Володина

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