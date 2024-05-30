СДЭК начал выдачу отправлений в московском регионе

Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 1000 ПВЗ в Москве и более 800 ПВЗ в Московской области», – уточнили в компании.

Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя. Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.

Ранее СДЭК временно приостановил эти операции из-за технического сбоя, возникшего в воскресенье, 26 мая.

Москва, Елена Володина

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