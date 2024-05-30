«Другой альтернативы нет»: философ Дугин определил параметры минимальной победы России над Западом и «ульем гадюк» на Украине

Для России альтернативой победе в противостоянии с Западом является полное уничтожение, деколонизация – её просто не будет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил философ, политолог Александр Дугин сегодня на форуме в Москве «Какая победа нам нужна?» По его оценке, пока Россия далека даже от минимальной победы с полным контролем над всей Новороссией, в том числе над Харьковом, Николаевым и Одессой.

«Нам надо забыть слово «мир», и говорить в терминах победы – фронт, тыл и всё. Ни отдых, ни пляж, ни окончание конфликта – эти термины должны просто исключить. Так же, как надо исключить термин «президент Украины»… СМИ должны понимать, что никакой он не президент Украины, в принципе, и Украины больше как таковой нет», – подчеркнул Дугин.

Философ обратил внимание, что сейчас обсуждается два определения успеха: малый и большой. «Мы далеки пока ещё даже от минимального. Просто мы находимся в состоянии войны, двигаемся к победе. Есть две инстанции, где мы можем сказать: да, победа достигнута. Минимальная победа – это освобождение Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями, с Запорожьем и Херсоном полностью. То есть – мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия входит, уже сейчас понятно, в состав России как могучий субъект – то, что раньше называлось Восточной Украиной без всякой доли автономии. Просто это часть России… А все остальное демилитаризации должно быть подвергнуто. Это программа минимум. С этого момента мы вступаем в мирные переговоры. До этого не вступаем ни в какие переговоры, потому что это будет только перемирием», – пояснил он.

«Этот успех – освобождение Новороссии – ещё очень далек от нас, за которое нужно положить ещё огромное количество людей и усилий, и он так просто не дастся. Это нужно напряжение всего общества, чтобы люди перестали жить так, как они живут сегодня и начали жить так, как те, кто воюет. Всё общество должно воевать, каждый на своем месте. Кто не воюет – тот предатель. И пока мы к этой мобилизации (не пришли), о чем, кстати, наш президент говорил вчера – мы должны жить в России, как будто мы на фронте, каждый чиновник, журналист, отдыхающий, пенсионер», – констатировал Дугин.

Как считает эксперт, настоящим и полным успехом станет «прекращение существования независимого субъекта Украины». «Украина в том состоянии, в котором она существовала в последние 30 лет, не могла не превратиться в тот нацистский улей садистов, террористов и гадюк…Значит, такое политическое образование не имеет права на историческое существование. Это более правильный подход, но еще более трудный и тяжелый», – полагает он.

«Второе и полное определение успеха в СВО – это освобождение Украины от нацистского режима. Это создание нового государства восточных славян вместе с украинским и белорусским народом с определенными зонами автономии и суверенитета для заслужившего этот суверенитет Лукашенко, и без всякого суверенитета, без нуля автономии для не заслуживших этого суверенитета малороссов со строгим контролем в совершенно новом политическом контексте. Вот это будет успех СВО, победа над гегемонией Запада и начало настоящего многополярного мира», – заявил Дугин.

«Другой альтернативы нет. Потому что не победа – это поражение, а поражение – это конец России. В такой ситуации мы, пожалуй, давно не находились. Нас ничего не спасет, если мы начнем останавливаться в этом пути. Ничего! Мы не сможем ни пожертвовать одним из новых субъектов, отделаться никакими репарациями. Нас уничтожат, разорвут, деколонизируют, нас просто не будет», – подчеркнул философ.

По его словам, сейчас необходимо точно понимать, какова конкретная цена этой победы. «С мирным бытом надо проститься однозначно до победы. Мы все на фронте. У нас только одна сторона, только один окоп. Выбора нет. Потому что выбор в условиях войны – это переход на сторону противника. Никакого выбора – поддерживать или не поддерживать СВО. Те, кто не поддерживает, – враги. С врагами надо поступать, как они этого заслуживают. Если не мы их, они нас», – заключил Дугин.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube