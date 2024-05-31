Молдавия рискует исчезнуть или развалиться на части: Россия способна нанести мощный удар в ответ на военные провокации

Россия способна нанести мощный удар в ответ на военные провокации Молдавии, власти которой стягивают вооруженные силы на границу с Приднестровьем. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, президенту Молдавии Майе Санду пора включить голову, иначе она рискует лишиться страны.

«Кишинев во главе с Майей Санду потерял голову, потому что идут даже разговоры, что они могут предоставлять военные аэродромы для (самолетов) F-16. Но они ж понимают, что будет нанесен незамедлительный удар, который навсегда похоронит эти взлетно-посадочные полосы», – отметил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор подчеркнул, что в случае силового решения приднестровского вопроса со стороны Кишинева, ответ России будет очень жестким. «Если они попытаются силой войти в Приднестровье, которое для них как кость в горле, или войти силой в Гагаузию, которая тоже несогласна с центральной властью в Кишиневе, то ответная реакция будет очень мощная. У нас там тоже есть и возможности, и силы нанести удары. И думаю, что Майя Санду может просто лишиться своей страны», – заявил он.

«Либо страна развалится, как минимум, на 2-3 части, либо она просто будет сметена, потому что народ Молдавии, насколько я знаю, в основе своей пророссийский. И то, что она (Санду) пытается их тянуть в Румынию, в НАТО, думаю, ни у кого радости не вызывает. Потому что все видят, к чему привели события на Украине, в других регионах бывшего Советского союза. Надеюсь, что госпожа Санду все-таки включит свою голову, простите, и поймет риски для своей страны, если, конечно, она считает Молдавию своей страной», – заключил Джабаров.

Напомним, на этой неделе в Приднестровье выразили обеспокоенность стремительной милитаризацией Молдавии в непосредственной близости от зоны безопасности и военными учениями с участием США и Румынии, которые проходят почти каждые две недели.

Москва, Мария Соколова

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