российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2024, 17:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москвичей предупредили, что сильная жара сохранится и в выходные

В Москве в ближайшие выходные сохранится сильная жара – в дневные часы 1 и 2 июня в мегаполисе ожидается 30 градусов. Об этом предупреждает столичный главк МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, но погода всё равно останется очень теплой.

«В начале следующей недели дождей может быть больше, они на 1-2° ограничат дневные показания термометров, но значения средней суточной температуры всей равно будут выше климатической нормы», – уточнили синоптики.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,