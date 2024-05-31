Москвичей предупредили, что сильная жара сохранится и в выходные

В Москве в ближайшие выходные сохранится сильная жара – в дневные часы 1 и 2 июня в мегаполисе ожидается 30 градусов. Об этом предупреждает столичный главк МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, но погода всё равно останется очень теплой.

«В начале следующей недели дождей может быть больше, они на 1-2° ограничат дневные показания термометров, но значения средней суточной температуры всей равно будут выше климатической нормы», – уточнили синоптики.

Москва, Елена Володина

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