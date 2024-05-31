«Три пункта и ещё какая-то ерунда…» Мирная» конференция по Украине в Швейцарии ещё до своего начала потерпела фиаско

Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии потерпела фиаско еще до своего начала. Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание как на сокращение повестки обсуждения, так и количества участников.

«Еще не начавшись, эта конференция уже потерпела фиаско. Во-первых, повестка её сократилась всего лишь до трех пунктов из 22-х. И эти три пункта вообще ни о чем – прекращение огня, обмен пленными и еще какая-то ерунда. А главный вопрос таких конференций – это вопрос мира. Мы уже не раз говорили, что ни на какое перемирие мы с украинской стороной не пойдем. Мы готовы к переговорам об установлении мира и подписание мирного договора. Запад к этому не готов. Ровно как не готовы к этому власти в Киеве», – констатировал Джабаров.

Сенатор обратил внимание на отказ принять участие в этом мероприятии президента США Джо Байдена. «То, что эта конференция провалится, было понятно с самого начала. Очень много было шума, сначала было 70 государств, сейчас уже до 50 сократилось и продолжает сокращаться. Но главное ж в том, кто будет представлять страны. Если б это были первые лица, конференция все-таки имела бы какой-то резонанс. А поскольку ни одно первое лицо, по сути, туда не собирается, и Байден – Голливуд важнее, как он говорит», – отметил он.

«Туда не поедут представители Китая. Они сегодня уже заявили официально, что те условия, о которых говорил Китай о завершении боевых действий на Украине, абсолютно не выполняются, поэтому конференция не подготовлена – мы (КНР) туда не поедем. Туда не поедут многие другие западные лидеры. А теперь, когда узнали, что представлять будут второстепенные, а то и третьестепенные представители западных государств, думаю, интерес к этому событию будет резко падать. Более того, многие едут просто посмотреть, чем это все закончится, заранее понимая, что конференция обречена на провал», – добавил сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что Россия готова вести переговоры об урегулировании конфликта, но не о перемирии. «Перемирие – это лишь передышка для накапливания Украиной новых сил, чтобы продолжить бесславный проект «антиРоссия», – подчеркнул он.

«Не очень себе представляю, как с таким человеком, как Зеленский можно сесть за стол переговоров. У него кровь на руках своих же граждан. Что он будет говорить? Как он был клоуном, простите, так он и остался даже в большой политике… Человек, который продолжает два с половиной года ездить по всему миру с протянутой рукой в своей засаленной футболке цвета хаки не вызывает никакого уважения ни у зарубежных партнеров, тем более у самих украинцев», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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