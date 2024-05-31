Западная пропаганда и бюрократия в России: глава СПЧ назвал главные проблемы для возвращения соотечественников на родину

В Россию в ближайшее время готовы вернуться сотни тысяч россиян, проживающих в Евросоюзе, который все больше напоминает нацистскую Германию 1930-х годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его оценке, процесс репатриации осложнен большим количеством проблем, в числе которых бюрократические препоны внутри РФ.

«Принято считать, что в Европе благополучная жизнь – кто же поедет... Не совсем так или даже уже совсем не так… Только что мы были в Калининградской области и изучали её опыт. С 2007 года туда переехали 55 тысяч человек. Из них 10,4 тысячи – из Европы и Прибалтики… Причина переезда – дети, работа: нетрадиционные семейные ценности, навязывание ЛГБТ, отказ в трудоустройстве… Это и другие [причины] – идеология, атмосфера, ценности. И это имеет значение для огромного количества людей... Наше ощущение, что речь может идти о сотнях тысяч людей, которые могут в ближайшее время переселиться из Европы (в РФ). Но для этого надо выполнить определенную работу», – пояснил Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что «буквально мы наблюдаем сейчас в Европе то, что было в нацистской Германии в 1930-е годы». «Адвокаты отказываются защищать людей, которые имеют какое-то отношение к РФ, потому что они могут лишиться доходов и профессии. Нигде в законах про это не прописано, но атмосфера именно такая. Почти все наши СМИ, сайты заблокированы. Очень трудно донести информацию до тех людей, которые потенциально могут переехать в Россию. Это предельно жесткая цензура и многие люди имеют абсолютно неадекватное представление о том, что происходит в нашей стране. Мне рассказывали про Эстонию. Женщина едет в Россию, и интеллигентные подруги ей говорят: как же так, там теперь нищета, даже кочан капусты купить нельзя, по четверти покупают, а в Русском музее нет ни одной подлинной картины, потому что все продали на Запад, нет денег в бюджете РФ и все картины теперь копии. Эти люди верят в эту несусветную чушь. Лживой пропагандой заполнено медийное пространство европейских стран. Это очень серьезная и сложная задача, как достучаться до тех, кто хотел бы переехать в Россию», – подчеркнул Фадеев.

«Многие люди, которые хотят переселиться или их хотят выдворить из той же Латвии, имеют квартиры. Продать сложно, цены на эти квартиры низкие, потому что тем людям, которые хотят переехать в РФ, мешают продать свое жилье, звонят потенциальным покупателям – спецслужбы, видимо, – и говорят: не покупайте у этих людей квартиры. Дальше – человек продал квартиру… Как перевести деньги? 300 евро максимум можно перевести через границу, остальные деньги забирают. Совершить банковский перевод невозможно, наличными вести, контрабандой – это тоже странно... Значит, необходимо нам искать способы и помочь этим людям перевести деньги в Россию в случае необходимости», – отметил он.

При этом Фадеев обратил внимание на бюрократические препоны, с которыми сталкиваются репатрианты в Россию. «Подать документы… Казалось бы, банальная вещь. Но граждане, например, которые проживают в Германии, приехав в Россию, не могут подать документы, потому что они должны подавать с территории Германии. Надо, конечно, преодолеть такие бюрократические препоны. Необходимо предусмотреть подачу документов в электронном виде, в онлайн-форме, если цифровизация везде. Это тоже в ближайшее время надо внедрить», – уточнил он.

«Вопросов разных много. И по нашему мнению, необходимо создать единый координирующий центр, который бы занимался всеми проблемами репатриации, переселения. Сейчас мы не дадим ответ на вопрос, какой должен быть центр, кому он должен подчиняться. Это требует серьезной проработки на уровне правительства. Но координация разных институтов, МИД, МВД, Россотрудничество, другие, должна исходить из единого центра. Это уже не вопрос единичных переселений. Речь идет потенциально о сотнях тысяч переселенцев из европейских стран. Поэтому надо отнестись к этому очень серьезно», – заключил Фадеев.

Москва, Мария Соколова

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