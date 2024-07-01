Югославия, Сирия и Россия: прозападные «коршуны» продолжают курс на разрушение российского государства

В России продолжается либеральная вендетта против русского философа Александра Зиновьева, который 25 лет назад оценил натовские бомбардировки Югославии, как начало войны Запада для последующего разрушение России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве по поводу 25-летия возвращения Зиновьева на Родину.

В частности, президент Биографического института, основатель музея и общественного центра философа Ольга Зиновьева отметила, что философ принял решение о возвращении «именно в силу того, что стране стало так плохо, как никогда». «Страна оказалась вовлеченной в водоворот, воронку чудовищных событий, которым Сан Саныч дал название «катастройка», назвав таким образом книгу, посвященную Горбачеву, всему тому, что он натворил. Но самое страшное, что коллективный Запад по крысиному направил всё, что он хранил в себе против советской системы, против России, против социалистического лагеря, он всю силу крысиного удара направил против Югославии», – отметила она.

«В ответ на вопрос журналиста, как он относится к событиям на Балканах, Сан Саныч – человек четких суждений, сказал очень просто: что произошло чудовищное, неслыханное нападение на суверенную страну и он больше оставаться на Западе в этих условиях не может. Это не первая ласточка, а первый кровожадный коршун, который направляется на разрушение нашей страны, следующей после Югославии будет какая-то страна Ближнего Востока, скорее всего, Сирия, а потом в конце погрома всего того, что является символом свободы, справедливости, народности, последний удар будет против Советского союза», – процитировала Зиновьева философа.

По ее словам, вернувшись в Россию, было очевидно, что разрушение страны идет полным ходом. «Он должен был помочь стране, народу, который находился в совершенно растрепанном состоянии. Мозгами населения России владели и овладевали, кто угодно, в том числе, в первую очередь, представители западного стиля мышления и так далее. Все было перевернуто с ног на голову. Свобода была свободой от обязательств и чувства ответственности за свою страну, в разгильдяйстве, в разврате и так далее… Было дико видеть засилье иностранных вывесок по всей Москве. Свобода русского языка с извинениями заменялась английским языком, который считался просто предметом необходимости абсолютно, чтобы почувствовать себя гражданином свободного мира», – констатировала она.

«Уговаривали в России и на Западе, что вообще это безумный поступок, возвращаться в страну в этом состоянии. Звучали разные фразы – начался процесс не то, что ее уничтожения – ее демократизации по-настоящему. Тут будут жертвы, говорили наши немецкие друзья, знакомые. Один из владельцев серьезнейшей организации говорил: ну что вы так беспокоитесь за вашу страну, у нее такая большая земля, продавайте землю, вы ж все равно не справляетесь с этим, а мы вас научим демократии, любить мир, ЛГБТ и всё, что связано с понятием демократии западного мира и ценностей», – подчеркнула Зиновьева.

Вице-президент Биографического института философа Алексей Блинов со своей стороны отметил, что, несмотря на «блистательное чествование 100-летия, продолжается либеральная вендетта против Зиновьева и его наследия». «Это страшная вещь. Конечно, мы знаем кто в лицах… В данный момент, это методологи во власти. Они ведут либеральную вендетту. Но не только они. Есть куча либералов... Слава Богу, половина из них уехала из России. Они стали предателями. Это Чубайс с его окружением. Они очень сильно цензурировали литературный рынок и все, что связано с идеологической сферой», – подчеркнул он.

«Даже вот к нам обратилось издательство с вдохновением – давайте издавать аудиокниги Зиновьева. Давайте. Разработали план. А потом они звонят и говорят – понимаете, это же политика, идеология, нам надо подумать. И издательство исчезло», – отметил Блинов.

Москва, Мария Соколова

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