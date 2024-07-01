Генпрокуратура добилась ареста спиртзаводов Юрия Шефлера

Тамбовский районный суд наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» и калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК» по иску Генеральной прокуратуры. Бенефициаром предприятий является Юрий Шефлер, передает РБК.

Сообщается, что арест на все три юрлица был наложен 26 июня 2024 года.

В настоящее время «Амбер Талвис», согласно бухгалтерской отчетности компании, на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings, бенефициар которой – Юрий Шефлер. Еще 25,5% – у Росспиртпрома, оставшаяся доля у неназванных физлиц. Предприятие, производящее этиловый спирт сортов «Люкс» и «Альфа», входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в России. Завод поставляет изготавливаемый спирт АО «Амбер Латвияс Балзамс» – производителю знаменитого рижского бальзама, а также водки Moskovskaya и Stoli. Завод принадлежит Шефлеру с 2003 года.

Выручка «Амбер Талвис» в 2023 году упала с 2,3 млрд рублей годом ранее до 1,6 млрд рублей, чистая прибыль сократилась c 543,8 млн до 160,9 млн рублей. В октябре 2023 года Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии «Амбер Талвис», обнаружив там якобы неучтенный выпуск продукции, а в декабре потребовал в суде лишить предприятие лицензии полностью. Но в феврале этого года суд отказал службе в удовлетворении ее требований, в июне это решение подтвердила апелляция. Сейчас Росалкогольтабакконтроль пытается оспорить его в кассации.

Москва, Елена Володина

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