Гидрометцентр уточнил, когда в Москве станет прохладнее

Сильная жара в Москве продержится до пятницы, 5 июля. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, в выходные дни дневная температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах 22…27°.

Синоптики отмечают, что в течение рабочей недели значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5-8°. Для Москвы критерием сильной жары считается значение температуры от 30° и выше.

«Прогнозируется, что вся рабочая неделя будет отмечена сильной жарой, с пиком в среду и четверг, когда днем температура может повышаться в регионе до 30…35°. К выходным жара спадет до комфортных 22…27°. Большую часть рабочей недели вероятность дождей будет небольшой, местами кратковременные дожди пройдут с пятницы», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

По-прежнему будут высокими значения УФ-индекса, поэтому в середине дня старайтесь находиться в тени. Чтобы избежать теплового удара, выполняйте рекомендации медиков, отмечают синоптики.

Москва, Елена Володина

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