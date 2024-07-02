Осиная атака на детский сад в Москве: пострадали несколько малышей

Шестеро детей пострадали от нападения роя ос на территории детского сада на востоке Москвы.
По данным телеграм-канала «База», осы напали на малышей, когда те вышли на утреннюю прогулку. Дети в возрасте от 3 до 6 лет стали разбирать свои игрушки на веранде, когда из-под пола вылетели осы. По предварительным данным, там и находилось осиное гнездо.
Сейчас территория огорожена. На место вызваны медики и экстренные службы.
Москва, Елена Володина
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