«Им наплевать на развитие страны, людей и указания президента»: в СПЧ оценили повышение ставок по ипотеке госбанками

Банковская сфера в России работает исключительно в интересах олигархического капитала, игнорируя поставленные главой государства задачи. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), глава Национально антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя второе за месяц повышения кредитных ставок «Сбербанком». По его оценке, это делает недоступным жилье для россиян и тормозит решение демографических проблем.

«О какой доступности жилья можно вообще говорить при постоянном повышении ставок и отказе от льготной ипотеки. Т.е. всё делается исключительно в интересах олигархического капитала и банков, а не граждан. При этом всё происходящее полностью противоречит тем задачам, которые ставит Президент по доступности жилья и создания достойных условий жизни для молодых семей и стимулирования рождаемости», – подчеркнул Кабанов в своем телеграм-канале.

Глава антикоррупционного комитета обратил внимание на повышение ставок по ипотеке «Сбером» и ВТБ. «Банки во главе со «Сбером» категорически ПРООТИВ создания народных жилищных сберкасс (предложение, озвученное в СПЧ), которые реально смогли бы многократно расширить возможности граждан в приобретении жилья. Но банки категорически не хотят отказываться от сверхдоходов и в своей алчности им наплевать на развитие страны, наших людей и на указания Президента. Такова их идеология во всем и везде: от лоббирования бесконтрольного массового завоза мигрантов до «торговли» нашими персональными данными», – заявил он.

«Они готовы выкидывать миллиарды на строительство объектов для сверхбогатой «элиты» (цинично уничтожая при этом культурно-исторические объекты и серьезно вредя экологии), при этом постоянно поднимая стоимость услуг для обычных людей, тем самым всё дальше снижая доступность обычного и необходимого жилья. Капитализм во всём своем зверином оскале, бесконтрольный и разрушительный для нашей страны и её будущего, вредный для нашего народа», – заключил Кабанов.

С сегодняшнего дня Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,3%. В частности, минимальные проценты теперь составят от 19,5%, коммерческая ипотека повысится до 21%. Накануне об аналогичном повышении базовой ставки по ипотеке объявил ВТБ с минимумом в 19,2% годовых.

Москва, Мария Соколова

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