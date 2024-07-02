Тенденция: наследников российской элиты призывают на служение государству

В России наметился карьерный трек для наследников влиятельных политиков, бизнесменов и госслужащих, которых делегируют на невысокие и безденежные посты. Такое мнение высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, это вполне осознанный всеми участниками процесс для правильного карьерного роста тех, кто будет управлять страной через 15 лет.

«В регионах отмечается интересный процесс: власть обращается к влиятельным семьям с просьбой делегировать отпрысков на служение. Чаще всего это касается сыновей крупных региональных бизнесменов, депутатов облдум или высокопоставленных чиновников. Им предлагают направлять наследников на относительно невысокие, чаще безденежные, но обещающие правильную карьеру, посты: глав районов и их замов, депутатов, глав городских округов, руководителей департаментов, замов мэров», – отметил Старовойтов в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что подобные процессы хорошо известны в мировой истории. «Знать отправляла сыновей на войны прошлых эпох – от Крестовых походов и Британских колониальных войн до Отечественной войны России с Наполеоном. Только так молодой дворянин мог стяжать славу и достойное место в обществе. Но, как и в прежние времена, дело это хоть и связано со служением Государю и Отчизне, но опасно – сегодня в первую очередь преследованием со стороны силовиков, среди которых, кстати, этот процесс – рекрутирования «принцев» в свои ряды, тоже происходит крайне активно», – подчеркнул он.

«В стране возникает (а, скорее, уже возник) карьерный трек для «принцев» и «принцесс» – наследников влиятельных государственных служащих, политиков и бизнесменов на региональном и федеральном уровне. Так наше государство формирует себе «мост в будущее». Процесс этот вполне осознанный на уровне руководства страны, а самими отцами (и что важнее – самими наследниками) воспринимается как обязательное условие успешной карьеры, поиска своего места в социальной иерархии, а также как способ получить преимущество в конкуренции с другими наследниками. Теми, кто будет управлять страной уже через 15 лет», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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