Тотальная русофобия и крайняя деградация: Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

Сегодня обе палаты российского парламента синхронно приняли заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплате взносов в ее бюджет.

В частности, в документе отмечается, что делегация РФ в ПА ОБСЕ под надуманными предлогами неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ассамблеи. «Вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине. Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», – отмечено в заявлении.

«Последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году. Такое решение продемонстрировало, что конфронтационные тенденции и атмосфера нетерпимости взяли верх над здравым смыслом, духом и ценностями данной межпарламентской организации… В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны», – заключили парламентарии.

Москва, Мария Соколова

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