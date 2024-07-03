В России начинают охоту на медиавымогателей и шантажистов

Громкий скандал в Петербурге с арестом медиаменеджера и ветерана «криминальной» журналистики Кирилла Метелева за вымогательство может положить начало масштабной «зачистке» целого агломерата, долгие годы занимающегося шантажом бизнесменов и политиков. Определенная когорта журналистов и иных ушлых личностей превратила вымогательство за «стоп на негатив» и медийный шантаж в сверхприбыльный бизнес. Разберемся в деталях дела и проанализируем кто может быть следующим на скамье подсудимых.

Медиа вымогатели из Петербурга

Метелева задержали 19 июня сотрудники ФСБ, взяв с поличным на передаче меченных купюр. Дело происходило в здании, где расположен центральный офис компании «ИнФинТех», где генеральным директором является кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова. Именно у нее Метелев, по данным следствия, пытался вымогать 10 000 долларов США за прекращение публикаций на собственных интернет-ресурсах клеветы и фейков о ее деятельности. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Как матерый специалист по криминальным сводкам попался на такой очевидной ловушке с передачей меченых купюр – остается загадкой. По всей видимости, здесь на руку правоохранителям сыграла его жадность.

Издание «Фонтанка» утверждает, что этот же фигурант может быть причастен и к другому эпизоду вымогательства за «стоп на негатив» – у кандидата в депутаты петербургского ЗакСа, спецпредставителя губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами Александра Малькевича. Главным фигурантом по этому инциденту проходит другой петербургский медиатехнолог – бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунов. Его также взяли с поличным при передаче первого транша из 4 млн рублей за «стоп на негатив». Во вторник, 25 июня Петроградский районный суд назначил ему меру пресечения в виде заключения на срок в два месяца. Ему грозит от 7 до 12 лет. Метелеву повезло больше, он отправлен под домашний арест, следствие продолжается.

Трудовой путь Метелева начался еще в 2001 году, когда он стал издателем газеты «Версия в Питере». В 2008 году он был назначен директором новгородского областного телевидения (НОТ), при котором, как сообщают СМИ, сотрудники жаловались на полугодовые задержки заработной платы и наличии в штате неких сотрудниц на высоких должностях, которых никто никогда не видел на рабочих местах.

Сегодня Метелев значится главным редактором малоизвестного сайта «Конкретно.ру», а также, по информации «Фонтанки», мог быть связан с рядом медиапроектов Евгения Пригожина.

Дурной пример заразителен?

Прошлый 2023 год ознаменовался громким скандалом с арестом трех администраторов и совладельцев телеграм-канала «Кремлевская прачка» за вымогательство. Фигуранты дела также продавали «блок на негатив» влиятельным предпринимателям и политикам на своих ресурсах.

Суровое наказание, по-видимому, не испугало их коллег. «Блок на негатив» в медиапространстве приносит внушительный доход, ради которого некоторые готовы пойти на любые риски. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, платить жертвам вымогателей приходится ежемесячно. Цены сильно разнятся в зависимости от конкретной личности, которая попала в прицел преступников, и каналов распространения фейковой информации, которыми они обладают. Чем влиятельнее ресурс – тем дороже сумма «сделки». В среднем «такса» находится в широком коридоре от 10 000 рублей до 50 000 долларов США.

Бывают и другие случаи, когда конечной целью «черной» медиакомпании является дискредитация конкурентов. Так, СМИ сообщали о движении якобы против медиа мошенников «Анти МЛМ». Организация позиционирует себя как борцов-расследователей против финансовых пирамид, недобросовестных сетевиков и других любителей нажиться на чужом. Однако, как выяснили журналисты, сами могут быть причастны к скоординированной кампании по дискредитации отечественных организаций, прямо или опосредованно представляющих конкуренцию бизнесу ее лидеров. Также ряд телеграм-каналов обратили внимание на украинский след деструктивной деятельности «Анти МЛМ». Ряд источников сообщают о возможной связи лидера движения Александра Крюкова с известным международным мошенником из Винницы Тарасом Черноиваном. Второй, в свою очередь, не гнушается обманом как своих соотечественников, так и россиян, и не отказывается от заказов против отечественных компаний.

В свое время Черноиван попал в прицел интереса журналистов после заявления главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна о распространении откровенных фейков о деятельности российского бизнесмена, мецената и создателя компании Yota Альберта Авдоляна. Тогда он прямо заявил, что арестованные за вымогательства и шантаж владельцы и администраторы сетки телеграм-каналов работали в связке с украинским преступником Черноиваном. Часть ресурсов последнего впоследствии была заблокирована после заявлений в правоохранительные органы других пострадавших.

Очевидно, что жажда больших денег толкает потенциальных преступников на откровенное сотрудничество в том числе с аферистами из враждебной страны ради собственной выгоды.

Из астролога в вымогатели

Желание разбогатеть на «медиачернухе» присуще не только мастодонтам журналистики или организованным группам ушлых дельцов. Журналисты ранее обращали внимание и на обычных россиян, которым не чуждо стремление быстрого, легкого, а главное нелегального заработка на обеспеченных людях путем медийного шантажа.

Так, СМИ обратили внимание на жительницу Магнитогорска – некая Алена Шутемова «прославилась» своей медийной «борьбой» с российскими компаниями. На деле же оказалось, что женщина пытается продвигать собственные сомнительные практики, называет себя «ведьмой», колдуньей и астронумерологом. Именно с такими услугами она приходит в крупные компании и в ультимативном порядке требует разместить свои авторские курсы на ресурсах организаций. При отказе угрожает очернить репутацию посредством распространения недостоверной информации в личных соцсетях и блогах.

Шутемова, также известная как Алена Элиос, является весьма противоречивой фигурой, активно использующей оккультные и астрологические практики для заработка. В социальных сетях она представляется как аналитик, правовой фрилансер и кризисолог, предлагая юридические консультации и услуги астронумеролога. В своей группе «Астро-Маг клуб «К»» Элиос выступает в роли ясновидящей и ведьмы, обещая своим клиентам успех и неограниченные богатства, хотя многие из них остаются разочарованными и недовольными.

Ранее Элиос представлялась как медицинский эксперт, выступая против масок и преуменьшая опасность COVID-19, за что подвергалась штрафам. В 2017 году она требовала вернуть ей советский паспорт, утверждая, что российский документ нарушает ее права и свободы. Судебные иски и задолженности преследуют ее по сей день, что вызывает сомнения в ее искренности и подлинности её убеждений.

В настоящее время Элиос/Шутемова продолжает предлагать широкий спектр оккультных услуг, включая ритуалы черной магии, несмотря на отсутствие каких-либо подписанных договоров и прозрачности в финансовых операциях. Её деятельность активно обсуждается в интернете, где пострадавшие оставляют негативные отзывы, отмечая агрессивные методы и недобросовестное поведение.

Интересно, что по данным СМИ, Шутемова ранее привлекалась по делам о мошенничестве и активно продвигала две финансовые пирамиды – «Витязи» и Buisness Life, она же Life is Good, признанных таковыми ЦБ РФ. Правда в то время она носила иные имя и фамилию – Елена Свешникова. Есть основания предполагать, что личные данные она вынуждена была поменять из-за уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество».

Журналисты выяснили, что Шутемова/Свешникова/Элиос за свою карьеру успела сменить 3 финансовые пирамиды. Последней известной оказалась «ИСКР СССР», где она занималась вербовкой за вознаграждение новых адептов, была обманута на деньги и начала активную медийную деятельность по «разоблачению» бывшего места работы. После этого она заинтересовалась околорелигиозными и оккультными практиками, которые попыталась монетизировать. Но конечные потребители оставались недовольны качеством предоставляемых услуг.

Стоит отметить, что мошенников, обманывающих людей на якобы возрождении СССР сурово преследуют на законодательном уровне. Так, стало известно о вынесении приговора аферистке, обманувшей 19 человек на сумму более 9 млн рублей. В 2017 году она создала потребительский кооператив «Клуб финансовой защиты» который обманывал людей, утверждая, что СССР был ликвидирован незаконно. Участникам предлагалось возродить Союз путем вступления в кооператив и приобретения «Удостоверения советского Человека». Взамен им обещалось освобождение от выплат по кредитам и ЖКХ и гарантировалась пенсия в повышенном размере.

По всей видимости, отточив свои навыки «чернухи» в Сети, она переключилась на «рыбу покрупнее», скатившись до откровенных оскорблений в отношении предпринимателей. За этим вполне вероятно может стоять банальное желание Шутемовой/Элиос получить деньги за «стоп на негатив».

Стоит отметить, что в последнее время правоохранительные органы стали уделять особое внимание подобным «дельцам». Так, федеральное издание «Коммерсант» пишет, что силовики основательно взялись за псевдо коучей, «продавцов счастья» и иных торговцев воздухом с начала 2023 года. Тогда по стране прокатилась волна скандалов с арестами успешных неплательщиков налогов и откровенных обманщиков. Более того, уже в июле 2024 года на рассмотрение в Госдуму внесут закон о запрете рекламы услуг магов, ведунов, гадалок и иных приверженцев оккультных практик, что значительно усложнит коммерческую деятельность самой Шутемовой.

Деятельность подобных потребительских террористов опасна не только для тех, кто попал в прицел их меркантильных интересов. Обладая завидными коммуникативными данными, они легко вводят в заблуждение многих обычных людей, обманным путем вовлекая их в противоправную деятельность. В дальнейшем жертвы аферистов рискуют оказаться на скамье подсудимых, попав под влияние ложных смыслов и откровенного обмана.

Невольные участники медиасговоров привлекаются к ответственности по административным и даже уголовным статьям. Конечные интересанты осознанно подставляют их под удар и вынуждают преступить букву закона. Их совершенно не волнует дальнейшая судьба своих «последователей». Ведь конечная цель – получить денежные средства за «черный пиар» и «блок на негатив», а «отработанный материал», помогавший распространять дезинформацию, уже никого не интересует.

При этом аргументы пострадавших и введенных в заблуждение о своей неосведомленности преступными намерениями вымогателей не смягчают их итоговый приговор – незнание закона никого не освобождает от ответственности. Все эти примеры демонстрируют, насколько серьезной угрозой сегодня является деятельность мошенников и вымогателей нового поколения, работающих посредством медиа шантажа. Реальные суммы ущерба пострадавших трудно представить, не все жертвы вымогателей обращаются в правоохранительные органы ради защиты своей деловой репутации. Но, судя по тем делам, которые становятся достоянием общественности, доходы подобных дельцов исчисляются миллионами. Последние события в Санкт-Петербурге могут указывать на положительную тенденцию – предприниматели и медиаперсоны все чаще обращаются за помощью к силовикам, а значит сверхдоходный преступный бизнес «медиарешал» становится рискованней. Кто следующим сядет на скамью подсудимых после Метелева и Горбунова, покажет время.

Москва, Екатерина Попова

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