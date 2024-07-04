Штормовая пятница: на Москву надвигается ураган

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в пятницу, 5 июля, после полудня возможна гроза с сильным ливнем и крупным градом.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, за час может выпасть более 20 мм влаги. При этом во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. При этом температура воздуха днём в Москве поднимется до 30...32°, по области – до 28...33°.

Штормовое предупреждение действительно до конца суток 5 июля.

Москва, Елена Володина

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