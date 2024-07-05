Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются почти в десятке регионов РФ

Мощный ураган с грозами, градом и усилением ветра до 27 метров в секунду ожидается сегодня в ряде регионов Центрального и Северо-Западного округа. Как говорится в сообщении МЧС, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:

В частности, в Северо-Западном федеральном округе ненастье прогнозируется на территории Карелии, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.

В Центральном федеральном округе ураган прогнозируется на территории Москвы, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Ожидаются грозы с сильным ливнем, местами очень сильный дождь, град, при грозе усиление ветра до 27 метров в секунду.

Москва, Елена Володина

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