Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются почти в десятке регионов РФ

Мощный ураган с грозами, градом и усилением ветра до 27 метров в секунду ожидается сегодня в ряде регионов Центрального и Северо-Западного округа. Как говорится в сообщении МЧС, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
В частности, в Северо-Западном федеральном округе ненастье прогнозируется на территории Карелии, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.
В Центральном федеральном округе ураган прогнозируется на территории Москвы, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
Ожидаются грозы с сильным ливнем, местами очень сильный дождь, град, при грозе усиление ветра до 27 метров в секунду.
Москва, Елена Володина
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