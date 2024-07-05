Жара в Москве: в выходные будет небольшая «передышка»

В предстоящие выходные в московском регионе ожидается небольшой спад жары. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха не поднимется выше 29 градусов, но в начале следующей недели опять будет выше 30.

В субботу, 6 июля, ночью возможен кратковременный дождь, местами сильный, гроза с порывистым ветром до 18 метров в секунду. В темное время суток в Москве станет прохладнее – около 16...18°, по области – 14...19°. Днем облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь, местами гроза. В столице воздух прогреется до 23...25°, в Подмосковье – до 21...26°.

В воскресенье, 7 июля, прогнозируется без осадков. Ночью в Москве 10...12°, по области 8...13°. Днем в столице до 26...28°, в Подмосковье – до 24...29°.

В начале следующей недели дневная температура воздуха вновь может превысить 30°. Возможны кратковременные дожди.

Москва, Елена Володина

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