В Москву возвращается сильная жара

В ближайшие дни в Москву вернётся сильная жара. Как говорится в предупреждении столичного главка МЧС, в дневные часы 8 и 9 июля ожидается до 30..31°.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными – избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём», – посоветовали в МЧС.

Москва, Елена Володина

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