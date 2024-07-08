Московский регион снова ждет «душная» неделя

В ближайшие дни в московском регионе вновь установится жаркая погода с превышением климатической нормы на 2-3°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами во вторник и субботу, в остальные дни – преимущественно без осадков.
В частности, во вторник, 9 июля, по территории Москвы и Московской области с запада на восток пройдет не ярко выраженный атмосферный фронт, в его зоне местами могут отмечаться небольшие кратковременные дожди. В среду, 10 июля, на 2-3 градуса посвежеет – температура не поднимется выше 28°. Атмосферное давление будет превышать норму до конца рабочей недели.
В последующие дни воздух в дневное время будет постепенно прогреваться до 30° и выше.
Москва, Елена Володина
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