Московский регион снова ждет «душная» неделя

В ближайшие дни в московском регионе вновь установится жаркая погода с превышением климатической нормы на 2-3°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами во вторник и субботу, в остальные дни – преимущественно без осадков.

В частности, во вторник, 9 июля, по территории Москвы и Московской области с запада на восток пройдет не ярко выраженный атмосферный фронт, в его зоне местами могут отмечаться небольшие кратковременные дожди. В среду, 10 июля, на 2-3 градуса посвежеет – температура не поднимется выше 28°. Атмосферное давление будет превышать норму до конца рабочей недели.

В последующие дни воздух в дневное время будет постепенно прогреваться до 30° и выше.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube