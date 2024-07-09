Военные не наносят удары по мирным целям на Украине – Песков

Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским целям на Украине. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прилет украинской ракеты ПВО в детскую больницу в Киеве.
«Призываю руководствоваться заявлением Минобороны, которое исключает, что имели место удары по гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. Мы настаиваем на том, что мы не совершаем удары по гражданским целям», – сообщил Песков во время общения со СМИ.
По словам Пескова, удары осуществляются исключительно по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.
Напомним также, что накануне Минобороны РФ сообщило, что громкие заявления Киева о попадании российской ракеты в детскую больницу не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты противовоздушной обороны.
Москва, Елена Васильева
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