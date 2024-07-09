Военные не наносят удары по мирным целям на Украине – Песков

Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским целям на Украине. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прилет украинской ракеты ПВО в детскую больницу в Киеве.

«Призываю руководствоваться заявлением Минобороны, которое исключает, что имели место удары по гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. Мы настаиваем на том, что мы не совершаем удары по гражданским целям», – сообщил Песков во время общения со СМИ.

По словам Пескова, удары осуществляются исключительно по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.

Напомним также, что накануне Минобороны РФ сообщило, что громкие заявления Киева о попадании российской ракеты в детскую больницу не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты противовоздушной обороны.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube