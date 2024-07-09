«Заручился поддержкой»: Зюганов назвал главную причину вояжа Орбана

В Евросоюзе и США есть влиятельные силы, заинтересованные в диалоге с Россией, мирную инициативу которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил в Москве на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Находятся (на Западе) лидеры, которые берут на себя ответственность. Та челночная дипломатия Орбана, который сейчас проявляет волю характер и независимость, заслуживает уважение. Он встретился и Киеве, приехал на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, успел слетать в Пекин – заручился поддержкой», – отметил политик.

«У меня лично есть ощущение, что он действует далеко не только по своей инициативе. По крайней мере, в Европе и в Америке есть очень влиятельные силы, которые заинтересованы в диалоге с нашей страной и прекращении той бойни, которую англичане и американцы развязали на «ридной» Украине», – подчеркнул Зюганов.

Напомним, на прошлой неделе Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После он прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне премьер-министр Венгрии посетил Пекин и обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином вопросы урегулирования украинского конфликта. Затем Орбан отправился в США для участия в саммите НАТО.

Москва, Мария Соколова

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