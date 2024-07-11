«Необратимый путь» Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины и Альянса – Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что «необратимый путь Украины» в НАТО должен завершиться исчезновением этой страны и Североатлантического альянса.

«Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», – подчеркнул зампред Совбеза России.

Москва, Елена Володина

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