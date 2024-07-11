«Большая плантация…» Назван главный интерес Европы на Украине и в Молдавии

Украина и Молдавия нужны Евросоюзу для решения проблем с продовольствием и переселения туда мигрантов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Центра политической информации, политолог Алексей Мухин, выступая сегодня на презентации доклада «Большой кидок»: экономическое убийство Украины».

«Украина сейчас представляет из себя беззащитную жертву, которую западные страны надеются перевести под свой контроль, и в дальнейшем это будет такая большая плантация, где за небольшие деньги будут работать люди с низкой квалификацией, бОльшая часть из которых, скорей всего, будет мигрантами, которых переместят из европейских стран», – пояснил Мухин.

Как полагает политолог, именно в этом состоит интерес Евросоюза в двух самых беднейших странах континента. «Украина и Молдавия будут аграрными секторами, которые будут решать проблему продовольствия на территории Европы. Определенные коннотации в этом смысле были видны в ходе так называемой «черноморской инициативы» – она же «зерновая сделка», – уточнил он.

«Но «дьявол» здесь в деталях. Украина принадлежит американским компаниям, так что бесплатно эта еда Европе не достанется. Она достанется за большие деньги», – отметил политолог.

При этом Мухин подчеркнул, что такая же судьба была уготована Западом для России. «Украина очень хороший, объемный пример о том, что можно сделать с процветающим государством, если во главе этого государства находится целая плеяда людей, которые готовы её продавать и разрушать суверенность страны. И Россия в данном случае имеет очень хороший пример: что бы произошло с ней, если бы она в конце 90-х не остановилась и не вступила на путь суверенности», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube