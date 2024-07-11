Москвичам обещают жаркие и дождливые выходные

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается жаркая и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 13 июля, дневная температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

В первый выходной синоптики обещают переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков при температуре в Москве до 15...17°, по области – в пределах 12...17°. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. В столице воздух прогреется до 29...31°, в Подмосковье – до 27...32°.

В воскресенье, 14 июля, также ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь. Ночью в Москве 18...20°, по области 15...20°. Днем в столице 27...29°, в Подмосковье – 25...30°.

В понедельник и вторник, 15-16 июля, прогнозируется похожая погода.

Москва, Елена Володина

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