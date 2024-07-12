Итоговое коммюнике юбилейного саммита НАТО продемонстрировало, что единства в этом военном блоке не существует, считает политолог Илья Гамбашидзе. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что документ скорее напоминает совместное письмо дяди Федора, Шарика и Матроскина из советского мультсериала по Простоквашино.

«Прошедший саммит НАТО напомнил сцену из знаменитого советского мультфильма о Простоквашино. Помните, там каждый из обитателей дома писал по несколько строчек в письме, и в результате родителям, прочитавшим целое письмо, стало плохо? Вот ровно такое же впечатление оставляет и итоговое коммюнике саммита НАТО – как будто каждый, кто там присутствовал, вставил свой пункт, нимало не заботясь о том, соответствует ли он по смыслу остальным», – отметил Гамбашидзе.

Как полагает политолог, такой «винегрет» в документе свидетельствует об отсутствии единства в Североатлантическом альянсе. «Получился в итоге такой бешеный винегрет, что у неподготовленного читателя может сложиться ощущение, что над документом работали модные сегодня нейросети. То они угрожают нашей стране, то вдруг оговариваются, что не несут России никакой угрозы. То они продолжают выделять деньги киевскому режиму, то говорят, что это будет когда-нибудь потом, после выборов в «главной стране мира». Такое впечатление, что чей-то спичрайтер, не зная, чем закончится год, заготовил для своего патрона куски речи на оба варианта развития событий. А потом файлы в компьютере перепутались и два текста соединились в один», – подчеркнул он.

«Но, поскольку это не черновик пиар-службы, а официально опубликованный документ, то можно с уверенностью констатировать: НАТО как единой организации не существует. У блока нет общей четкой позиции, нет общего видения происходящего. Члены НАТО объединяет только общая вывеска – как одноклассников, случайно оказавшихся в одном и том же учебном заведении», – констатировал Гамбашидзе.

Напомним, саммит НАТО в честь 75-летия организации проходил 9-11 июля в Вашингтоне. По его итогам в декларации было отмечено, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, при этом она названа главной угрозой для стран альянса. Были расширены обязательства по предоставлению военной помощи Украине с созданием в Германии аналитического, учебного центра НАТО-Украина. Отмечены также продолжение активной работы в Черном море, на Балканах и расширение сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Москва, Мария Соколова

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