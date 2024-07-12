Июнь-2024 стал самым жарким в истории

Июнь 2024 года оказался самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, для в России нынешний первый месяц лета по температуре воздуха вошел в топ-5.

«Истекший июнь оказался опять самым жарким на территории нашей планеты. Не было еще такого жаркого июня за весь период инструментальных наблюдений. На территории нашей страны он оказался четвертым в ранге самых жарких», – сказал Вильфанд сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в прошлом месяце не оказалось регионов, где температура была ниже нормы, а превышение отмечалась на европейской территории страны и в Якутии.

В Москве средняя температура в первом месяце лета превысила норму на 2,6 градуса, что позволило войти в десятку самых теплых в столице за всю историю инструментальных наблюдений. Также июнь в Москве стал самым дождливым – за месяц выпало 195,7 мм осадков. «Июнь оказался не просто самым дождливым месяцем за весь период наблюдения, именно среди июня, нет, он оказался самым дождливым месяцем вообще… Это тропики, настоящие супертропики», – пояснил Вильфанд.

Синоптик также отметил, что температура на оставшуюся половину июля прогнозируется на 2-3 градуса выше нормы, значительного понижения не ожидается. «В целом июль – это месяц, который, конечно, будет по температуре выше нормы», – сказал он.

Москва, Елена Володина

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