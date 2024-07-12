«Итоги саммита НАТО весьма негативны…» Размещение американских ракет в Германии вызовет очень жесткую реакцию Москвы

Итоги саммита НАТО весьма негативны на фоне ужесточения и без того крайне враждебной позиции в отношении России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. По его оценке, хотя обсуждения участников альянса в Вашингтоне показали наметившиеся расхождения внутри блока, решение о размещении американских ракет в Германии вызовет жесткую реакцию Москвы.

«Итоги саммита весьма негативны. Члены Североатлантического альянса подтвердили крайне враждебную позицию в отношении России, повторили и даже ужесточили формулировки, касающиеся нашей страны. Ну и приняли решение о поддержке киевского режима в очень серьезных масштабах даже по сравнению с тем, что было сделано раньше», – пояснил Рогов, выступая сегодня на «круглом столе» в Москве.

При этом эксперт обратил внимание на ряд фактов, которые свидетельствуют о «расхождении внутри Североатлантического альянса». «Например, заявление о поддержке Украины подписали не все 32 государства, входящие в НАТО, а только 20 плюс Япония, Южная Корея, ещё несколько стран. Заявление это не подписали, прежде всего, Балканские государства-члены НАТО. Думаю, это требует анализа, почему это произошло», – отметил он.

«Но самый негативный результат этой встречи в Вашингтоне – это объявленное решение о размещении нового поколения американских ракет средней дальности на территории Германии. Это очень серьезный удар по остаткам режима контроля над вооружениями. Этот шаг фактически делает невозможным реализацию российского предложения о моратории на развертывание таких ракет. И, несомненно, это шаг, который вызовет очень жесткую военную реакцию с нашей стороны… Но хотел бы подчеркнуть, что это двухстороннее заявление правительств США и Германии. НАТОвская декларация не говорит о развертывании этих ракет. И это тоже свидетельствует об определенных расхождениях внутри североатлантического альянса», – заключил Рогов.

Напомним, саммит НАТО в честь 75-летия организации проходит 9-11 июля в Вашингтоне. По его итогам в декларации было отмечено, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, при этом она названа главной угрозой для стран альянса. Были расширены обязательства по предоставлению военной помощи Украине с созданием в Германии аналитического, учебного центра НАТО-Украина. Отмечены также продолжение активной работы в Черном море, на Балканах и расширение сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Москва, Мария Соколова

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