Саммит НАТО поставил «крест» на Байдене: представители стран ЕС ездят на консультации с Трампом

Завершившийся в Вашингтоне саммит НАТО может стать одним из последних публичных мероприятий для действующего президента США Джо Байдена. Как пояснил глава Института стран Европы, член РСМД Алексей Громыко, представители европейских государств уже начали встречаться с его конкурентом на выборах – экс-президентом Дональдом Трампом.

«Незримым участником саммита НАТО в Вашингтоне был Дональд Трамп. Европейцы вообще сейчас по этому поводу очень переживают, и многие достаточно высокопоставленные европейцы едут или в США встречаться с Трампом или те люди, которые близки к Трампу, по крайней мере, заявляют, что они близки, приезжают в Европу и встречаются с высокопоставленными европейцами. Например, за несколько дней до саммита состоялась встреча Кита Келлога – он был главой аппарата Совета национальной безопасности при Трампе – как он сказал, с несколькими высокопоставленными европейцами, в том числе, руководителями МИДов стран, которые он не назвал», – отметил Громыко, выступая сегодня в Москве на «круглом столе» по итогам саммита НАТО.

Эксперт обратил внимание на поведение Байдена на саммите, которое может изменить решение Демократической партии США об их кандидате на выборах в ноябре. «Смысл этого саммита был не только в самом саммите, а в том, что дальше будет происходить с Байденом. Я уж не знаю, как его готовили, чем пичкали, но всё-таки он не удержался от того, чтобы в фирменном своем стиле кое-что сделать. Так, он назвал своего вице-президента Трампом, Украину – Ураном, очень что-то странное сказал в адрес жены [генсека НАТО Йенса] Столтенберга – это разбирали буквально по кадрам что там за слово прозвучало, ну и передавая слово Зеленскому, он пригласил взять микрофон президента Путина. Он подтвердил для своих сторонников из Демократической партии и тем более для общей публики в США, что этот человек вряд ли сможет реально претендовать на победу в ноябре и, может быть, мы увидим в ближайшие недели какое-то развитие событий», – полагает Громыко.

Москва, Мария Соколова

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