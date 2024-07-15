Опасно в 60% случаев: популярные сервисы доставки еды торгуют отравой

В Москве нашли недопустимое количество опасных микробов в 62,5% готовой еды, заказанной в известных сервисах доставки. Результаты исследования говорят о нарушении гигиены на производствах и о сомнительной свежести продукции.

Как пишут «Известия», контрольная закупка популярного бизнес-ланча была заказана на адрес государственной лаборатории от самых популярных доставщиков еды, в числе который «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка», «Самокат», «Шоколадница», «Тануки», Grow Food и Level Kitchen. По результатам экспертизы, непригодной для употребления оказалось 62,5% исследуемой еды.

«В 10 из 16 образцов обнаружили превышение двух показателей – по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число)», – отмечается в публикации.

Например, в роллах «Калифорния» от «Тануки» и в курице карри с брокколи от Grow food норма по ОМЧ была превышена на порядок. Нарушения были обнаружены и в других образцах этих компаний, а также в продукции Level kitchen. Во всех этих образцах зафиксировали превышения и по содержанию кишечной палочки.

«В салатах «Оливье» от «Шоколадницы», «Греческом» от «Яндекс. Лавки» (производитель «Партия еды») и в «Оливье» «Вкусвилла» (производитель «Ингредика») были аналогичные нарушения: нашли бактерии кишечной палочки и превышение нормы ОМЧ. В куриных котлетах «Яндекс. Лавки» («Партия еды») зафиксировали только повышенный объем кишечной палочки», – пишет издание.

Как уточнила глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елена Гусева, в ходе исследования был зафиксирован «значительный уровень нарушений» обязательных требований, что делает эту продукцию «непригодной для употребления», которую «нельзя допускать к реализации». При этом эксперт подчеркнула, что такие результаты говорят о нарушении гигиены на производствах, о сомнительной свежести продукции, потребление которой может привести к «расстройству работы кишечника, в целом к нарушению функционирования ЖКТ, а также к обострениям гастрита или язвы».

Примечательно, что не все компании отреагировали на результаты контрольной закупки, что оставляет открытым вопрос последствий потребления готовой еды от популярных доставщиков для здоровья россиян.

Напомним, в июне в России была зафиксирована самая крупная за последние 25 лет вспышка ботулизма – два человека умерло и более 400 пострадали в 11 регионах РФ, в том числе в Москве и Подмосковье. Многие до сих пор находятся в больницах. Работа «Кухни на районе» была остановлена, руководство этой компании и «Савон-К» сейчас под следствием.

В начале июля в Бурятии 75 человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов из кафе. Похожие случаи зафиксированы в Дагестане и Санкт-Петербурге.

Москва, Мария Соколова

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