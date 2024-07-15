В московском регионе снова объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено новое штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы и до конца суток местами ожидается ливневой дождь, гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Погодное предупреждение касается также Московской области.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность по время ненастья. В МЧС советуют сохранять бдительность при управлении автомобилем, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Елена Володина

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