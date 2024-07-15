Необходимо внутреннее СВО: сфера криптовалют лоббируется в интересах олигархов и работает против России

Олигархическое правление в России продолжает быть основным мейнстримом на фоне предлагаемого регулирования сферы криптовалют. Как считают эксперты, подход Минцифры и ФАС к деятельности в отрасли является антигосударственным и требует антикоррупционного расследования.

В частности, профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов обратил внимание, что ФАС и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. «Вряд ли новый министр энергетики успел вникнуть в тему. А в ФАС (глава Максим Шаскольский) и Минцифры (руководитель Максут Шадаев) старые руководители. Плюс лоббисты из крупного бизнеса, умеющие блокировать решения. Плюс многие из органов власти имеют интересы в майнинге. А повышение тарифов – прямые потери», – констатировал эксперт в своем телеграм-канале.

«Но вот вопрос: зачем давать дешевую э/энергию на майнинг Биткоина, если он запрещен к хождению в России? Кто ставил подписи от Минцифры и ФАС и нет ли у них личного интереса? Хороший кейс для антикоррупционного расследования или как минимум злоупотреблением влиянием. У нас для промышленности, в том числе и обороной тариф высокий, а для майнеров – нет. Это государственный подход? Нет», – подчеркнул Баширов.

Координатор общественного движения «Наше время» Дмитрий Макаренко со своей стороны поднял вопрос о регулировании отрасли, оценив одобренную в профильном комитете Госдумы финальную версию проекта закона об ограничениях оборота криптовалют в России, первое чтение которого запланировано в Госдуме на 23 июля. «Все майнеры должны отчитываться перед Росфинмониторингом. Это могут быть и физлица, но только по установленным электронормам. В отдельных регионах может быть запрещена добыча крипты. Продавать и обменивать на загранплошадках будет нельзя. Продавать криптовалюту можно будет только компаниям и ИП, которые попадут в специальный правительственный реестр «Операторов майнинговой инфраструктуры. Прочитаешь и вроде нормально же?» – отметил Макаренко в своем телеграм-канале.

Как полагает эксперт, в реальности это приведет к оттоку ИТ-кадров. «За одно и тоже ТАМ – зарплата, у НАС – тюрьма. Второе. Увеличение чёрного рынка и рынка анонимных переводов и валют. Как следствие белый бизнес не развивается и рабочие места не создаются. Третье. Фактически мы исполним западные санкции, которые прямо запрещают участие россиян в крипто-проектах», – полагает он.

«Этот закон придумали в госдепии (США), этот закон про гегемонию доллара, который можно было заменять нашими криптовалютами. Но у нас умышленно не делают рубль инвестиционным, умышленно организовывают волатильность рубля и стремятся по максимуму девальвировать рубль. Теперь ещё и отрезают возможность технологического финансового лидерства», – уточнил эксперт.

«Я возвращаюсь к мысли необходимости внутреннего СВО. Если принятый недавно, по просьбам трудящихся, «налоговый» закон – очередная попытка уничтожения среднего класса и всякой инициативы, то этот закон отбрасывает наше потенциальное лидерство в системе управления деньгами мира, подтверждая гегемонию доллара», – заключил Макаренко.

Москва, Мария Соколова

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