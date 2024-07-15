«Яндекс» стал российским, но международная часть активов остается под вопросом

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса и полностью вышла из состава акционеров. Об этом говорится в сообщении международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс». При этом пока ничего не сообщается об обмене зависших акций международной части компании, которые остались на руках акционеров.

«МКПАО «Яндекс» объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», – говорится в сообщении.

Уточняется, что МКПАО «Яндекс» теперь является новой головной компанией бренда, а ее основным владельцем стал ЗПИФ «Консорциум. Первый». «Яндекс» продолжает развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления», – отметили в компании.

Общая сумма сделки составила $2,8 млрд, по ее итогам Yandex N.V. получил 162,5 млн своих акций класса A. До 31 июля компания сменит название, по предварительным данным, на Nebius Group и прекратит использовать бренды «Яндекса».

В сообщении ничего не говорится, что будет с обменом ценных бумаг. На прошлой неделе в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от владельцев акций международной части корпорации, которые не могут их ни продать, ни обменять на бумаги российской МКПАО «Яндекс». Как сообщают СМИ, у около 100 истцов накопился портфель бумаг Yandex N.V. примерно на 6,5 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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