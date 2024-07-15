Уже скоро: Гидрометцентр уточнил, когда в Москве спадет жара

В ближайшие дни в московском регионе сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. Согласно обновленному прогнозу Гидрометцентра России, зной начнет спадать во второй половине недели.

«Из-за влияния небольшого циклона и его фронтов в начале недели пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В среду можно ожидать передышку от дождей. В четверг дожди, местами сильные, с грозами, будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Этот фронт прервет период жаркой погоды, в пятницу и субботу в Москве днем будет 21…26°», – пояснили синоптики.

Жара начнет спадать в четверг, 18 июля. В дневное время температура воздуха уже не поднимется выше 29°.

Москва, Елена Володина

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