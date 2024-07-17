В ближайшие дни в Москве ожидаются дожди и грозы

В ближайшие два дня в Москве ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии агентству «Москва».

«В четверг и в пятницу через Москву будет проходить фронтальный раздел, поэтому местами – сильный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с. В четверг – от плюс 23 до плюс 28 градусов. В пятницу – примерно такие же температуры», – уточнил Вильфанд.

По его словам, в выходные дни температура воздуха понизится. «В выходные – спокойная ситуация, но давление пониженное. Местами – кратковременные дожди. Классическая московская погода. Ночная температура будет около 15 градусов, а днем – от плюс 21 до плюс 26 градусов. Первые несколько дней следующей недели будут такими же. Температура – уже не краснодарская, а типичная для Москвы», – отметил Вильфанд.

Москва, Елена Володина

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