Ночная гроза: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в период с 01:00 до 09:00 часов 18 июля ожидается сильный дождь, гроза.

В Подмосковье объявлено аналогичное предупреждение.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность по время ненастья. В МЧС советуют сохранять бдительность при управлении автомобилем, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Елена Володина

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