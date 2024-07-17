В России готовятся ввести специальные справки для участников СВО

Министерство обороны РФ планирует ввести справку об участии граждан в специальной военной операции (СВО) для упрощения получения мер поддержки и льгот. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ на федеральном проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названых мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», – говорится в пояснительной записке к документу.

В проекте постановления уточняется, что справка будет выдаваться, как участникам СВО, так и членам их семей, органами исполнительной власти.

Москва, Елена Володина

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