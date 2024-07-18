Под «патриотическим прикрытием»: час «х» для бизнесмена Андрея Павлова

Публичный и показательный патриотизм не является гарантией реальных политических взглядов даже известных в России людей, которые таким образом пытаются решить собственные проблемы во вред своей стране. Некоторые персоны, как, например, владелец обувной компании Zenden Андрей Павлов, в конце концов, могут оказаться в реестре иностранных агентов, пишет «Ленправда».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

За полтора года реестр иноагентов увеличился почти вдвое. В настоящее время в списке Минюста свыше 800 организаций и физических лиц. Среди последних немало блогеров, журналистов, разного рода активистов, а также деятелей шоу-бизнеса. Пополняется реестр и предпринимателями, прославившимися антигосударственной риторикой и экстремистскими высказываниями. Яркий пример – сбежавшая из России экс-омбудсмен по защите МСП, владевшая сетью кафе «АндерСон» Анастасия Татулова*. Наиболее вероятными кандидатами на включение в самое ближайшее время в реестр называют бывшего собственника автодилера «Рольф» Сергея Петрова и владельца обувной компании Zenden Андрея Павлова.

Всех их, помимо оголтелой критики в адрес действующей власти, объединяют крупные проблемы с бизнесом в России: Петров обвиняется в выводе за рубеж 4 млрд рублей, Татулова* – в уходе от уплаты налогов путем дробления бизнеса, сокрытии выручки и многочисленных нарушениях трудового законодательства. Андрея Павлова, регулярно в публичных выступлениях и соцсетях дискредитирующего госорганы, уличили в уклонении от уплаты налогов на 1,1 млрд рублей через дробление бизнеса. Этим фактом СМИ и объясняют агрессивную риторику Павлова в адрес регуляторов, которая только усилилась после обнародования деятельности бизнесмена в Крыму. Там его компанию ООО «Крым шуз» по суду лишили статуса резидента СЭЗ из-за неисполнения обязательств. Теперь обнаруживаются и другие подтверждения непрозрачности бизнеса, который вели на полуострове аффилированные с Павловым структуры.

Крымская мистификация

Принадлежащая Андрею Павлову компания «Крым шуз» в рамках заключенного в 2016 году с правительством республики инвестиционного договора взяла на себя обязательства вложить 1 млрд рублей в строительство обувной фабрики и создать в регионе сотни рабочих мест. Но ничего из обещанного не исполнила. Зато все эти годы «Крым шуз» благополучно торговал на полуострове импортной обувью и минимизировал налоги, пользуясь статусом резидента СЭЗ. Республиканское минэкономразвития подало в суд на расторжение инвестиционного договора с «Крым шуз», и в 2023 году компания была лишена статуса. В настоящее время Департамент имущественных и земельных отношений Евпатории судится с Павловым за земельный участок в 2,5 га, на котором так и не было построено крупное производственное предприятие. В срыве мегапроекта владелец Zenden традиционно обвинил местные власти. Последние несколько лет «Крым шуз» практически прекратил торговлю и регулярно фиксирует в отчетности убытки.

Однако «Крым шуз» – не единственная аффилированная с Андреем Павловым структура, действующая на полуострове весьма странным образом. Выяснилось, что в регионе работает ООО «Реацентр Крым», которое имеет филиалы в Симферополе, Севастополе и Феодосии. Медицинская организация на бумаге занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и тоже является резидентом крымской СЭЗ. Формально Павлову «Реацентр Крым» не принадлежит. Компанией владеет и руководит Наталия Комкова, предполагаемая теща бизнесмена, которая одновременно является гендиректором «Крым шуз».

Наталия Комкова также занимает должность президента благотворительного фонда «Добро побеждает!», который учредил сам Павлов. Среди крупных жертвователей значится российский фармдистрибьютор «Пульс» миллиардера из списка «Форбс» Эдуарда Нетылько. У «Реацентра Крым» и фонда один и тот же сайт, а собираемые средства якобы идут на оплату лечения детей из малоимущих семей. Аффилированность данных структур подтверждает и участие самого реацентра, а также принадлежащего Павлову ООО «Сакура» в качестве благотворителей фонда. Правда, суммы по сравнению с «Пульсом» значительно скромнее. Так, в 2022 году «Пульс» перевел 6,5 млн рублей, «Сакура» – 2,6 млн рублей, а «Реацентр Крым» – всего 266 тыс. рублей.

При этом деятельность реацентра вызывает большие вопросы: судя по отзывам, организация по сей день принимает пациентов, но отчетность перестала предоставлять с 2021 года. Это наводит на мысль о том, что аффилированной с Павловым структуре есть что скрывать от надзорных органов.

«Сквер Павловых»

«Реацентр Крым» был преимущественно убыточным предприятием, несмотря на налоговые преференции, предоставляемые участникам СЭЗ. В 2016 году организация зафиксировала убыток в 4 млн рублей, в 2017-м – 11,2 млн рублей, в 2020-м – 4,7 млн рублей. В 2018-м компания показала прибыль 1,2 млн рублей, а в 2019-м неожиданно – 52 млн рублей при выручке 73,6 млн рублей – небывало высокой за все время существования компании. Из них от «Добро побеждает!» реабилитационный центр мог получить не больше 8,1 млн рублей: согласно своей отчетности, фонд оперирует средствами от 6 до 12 млн рублей в год.

При этом настораживает тот факт, что именно в 2019 году другая структура тещи Андрея Павлова, «Крым шуз», зафиксировала убыток 33 млн рублей. Кроме того, как писали СМИ, из «Крым шуз» руководство вывело 15 млн рублей весьма оригинальным способом: главная структура в империи Павлова – ООО «Дом одежды» – отсудила деньги у «Крым шуз» за некую неоплаченную поставку комплектующих.

Маловероятно, чтобы г-жа Комкова действовала без указки зятя. В бизнесе Андрея Павлова все устроено таким образом, чтобы ключевые структуры принадлежали ближайшим родственникам или доверенным лицам, как в случае с доказанным в суде дроблением бизнеса «Дома одежды» через десятки аффилированных ИП. Помимо тещи, являющейся учредителем трех и руководителем пяти организаций, связанных с владельцем Zenden, розничной торговлей обувью в статусе ИП занимается родная сестра Павлова, Мария Печенская. Как сообщали СМИ, 50% ООО «Зенден» (предшественник ООО «Дом одежды») владел Михаил Лысенко, бывший тесть обувного магната. А на заре создания «Крым шуз» в число его учредителей входил некий Денис Лысенко. Кроме того, в прошлом году доход в размере 1,5 млн рублей от деятельности «Сакуры» и «Дома одежды» получила гражданская супруга бизнесмена, Юлия Иваненкова, с которой Павлов имеет общую дочь, родившуюся в том же году, что и первая дочь от нынешнего брака.

Сверхприбыльный для «Реацентра Крым» и сверхубыточный для «Крым шуз» 2019 год также принес дивиденды нынешней жене Андрея Павлова, Марии Павловой (в девичестве Комковой), которая приобрела в тот год Mercedes-Benz и квартиру на юго-западе Москвы. Освоение, таким образом, денег от крымских структур, привело по итогам 2020 года к убыткам «Реацентра Крым» в размере 4,7 млн рублей, «Крым шуз» – 4,4 млн рублей.

Напрашивается вывод о том, что организация, чья главная функция с пафосом подается как социальная миссия по лечению детей-инвалидов в Крыму, на деле представляет собой обыкновенную транзитно-техническую структуру в схемах юристов и бухгалтеров Павлова. В 2021 году, в самый разгар судебных баталий за лишение «Крым шуз» статуса резидента СЭЗ, бизнесмен вышел из числа учредителей фонда «Добро побеждает!». По аналогичной схеме Павлов и ранее сворачивал громко анонсированные социальные и благотворительные проекты. Владелец Zenden обещал создать в Поддорском районе Новгородской области Центр военно-спортивной подготовки «Авангард» на базе созданного им ранее центра «Русичи». А когда получил здесь крупный участок под строительство гостиницы, охладел к военно-патриотическому проекту и вышел из числа учредителей «Русичей». Не принес никакой практической пользы и Фонд развития Поддорского района, через который обувной магнат намеревался инвестировать миллионы в процветание малой Родины. В Великом Новгороде бизнесмен сначала планировал построить гостинично-ресторанный комплекс, затем разбить «Сквер Павловых», но с тех пор, как получил в аренду участок бывшего военного госпиталя, исторического памятника 18 века, о своих обещаниях не вспоминает.

Момент истины

До определенного момента спекуляции на патриотической повестке и заявления о готовности вкладывать крупные средства в благотворительность и развитие российских регионов позволяли Павлову решать вопросы с бизнесом. Обретя реноме бизнесмена-патриота, владелец Zenden даже начал позиционировать свой торговый холдинг как крупнейшего отечественного производителя. Он уверяет, что «шьет обувь в России на десятках фабрик». Однако, помимо оказавшегося несостоятельным проекта в Крыму, известно только об одной заявленной как «производственная площадка» компании Павлова – ООО «Авеню» в столичном районе Хамовники, в переулке Ружейный, д. 6 стр. 2. Здание настолько маленькое, что в нем смогло разместиться только кафе. Остальные его структуры, как то головное ООО «Дом одежды» и ООО «Мюнц Групп», торгуют продукцией, импортируемой из Китая и Турции и, судя по многочисленным отзывам покупателей, в основном сомнительного качества. Что позволяет Zenden, как писали СМИ, демпинговать на рынке и поглощать конкурентов.

Сегодня очевидно, что за маской патриота бизнесмен скрывает сугубо меркантильный интерес. В 2018 году, в разгар антироссийских санкций, структура Павлова, позабыв о патриотизме, подписала соглашение с немецким концерном Adidas об открытии уголков спортивного бренда в своей сети. Применяемые схемы дробления бизнеса для ухода от налогов на миллиарды рублей свидетельствуют о предпринимательской нечистоплотности владельца компании. А о чем говорят финансовые схемы на детях-инвалидах – тут пусть каждый сам сделает выводы о кристально честном православном self-made предпринимателе-патриоте, коим выставляет себя Андрей Павлов на публике.

Не приходится сомневаться, что крайне сомнительная с точки зрения законодательства деятельность компаний обувного магната будет пристально расследована правоохранительными органами. Как и его антигосударственная риторика, направленная на дискредитацию власти, и прочие заявления, в которых могут обнаружиться признаки экстремизма и разжигания межнациональной розни. Так что вряд ли владельцу Zenden повезет просто попасть в реестр иноагентов без сопутствующих судьбоносных для него материалов уголовного следствия.

*физлицо, признанное в России иноагентом

Москва, Екатерина Попова

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