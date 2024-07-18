Ждем новую грозу: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы за прошлую ночь выпало до 16 мм осадков, что составляет почти 20 % от месячной нормы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. По его словам, в ближайшие дни нужно ожидать продолжения ненастья.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе. Неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются в пятницу, 19 июля. В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/столицы», – цитирует его слова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Напомним, сегодня в московском регионе также действует штормовое предупреждение в связи с возможными осадками и порывистым ветром.

Москва, Елена Володина

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