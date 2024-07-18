Последствия жары: в Москве появились насекомые-гиганты

Потепление климата в московском регионе привело к появлению гигантских насекомых. Об этом сообщил энтомолог Роман Хряпин в комментарии агентству «Москва». По его словам, на север из-за повышения температур перебираются южные виды насекомых и членистоногих.

«В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею – это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились – самые крупные осы», – уточнил эксперт.

«В Московском регионе фиксируется богомол не первый год уже, и он, видимо, плотно закрепился здесь. Также можно встретить испанских слизней. В течение нескольких лет в Московском регионе в приличном количестве фиксируется Аргиопа Брюнниха – тоже южный вид, но он также освоился и фиксируется у нас. Если до него дотронуться, то, защищаясь, он может вас укусить, будет очень больно. Он ядовитый, но умереть от него вы вряд ли сможете», – пояснил Хряпин.

Москва, Елена Володина

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