Кузбассу очень повезло с назначением: депутат Госдумы оценил ситуацию в сибирском регионе

Назначение главой государства на должность врио губернатора Кемеровской области – Кузбасса Ильи Середюка полностью себя оправдало. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. По его оценке, за первые два месяца на посту новый руководитель уже продемонстрировал, что региону повезло с таким назначением.

«Еще во время руководства Сергея Цивилева был взят уверенный курс на то, чтобы из заштатного региона Кузбасс превратить в успешно развивающийся, значимый, достойный по всем показателям числиться среди самых передовых субъектов Российской Федерации. И уже сейчас очевидно, что Илья Середюк успешно принял эту эстафету, позиционируя Кузбасс, в том числе и на федеральном уровне, как сверхперспективный во всех отношениях», – отметил парламентарий.

Матвейчев обратил внимание, что «во время своего недавнего визита в Москву Илья Середюк, который до этого зарекомендовал себя в качестве опытного руководителя, прекрасно разбирающегося в хозяйственных нуждах региона, обнаружил еще и талант переговорщика, который способен заручиться поддержкой представителей федеральной власти и достичь конкретных результатов для региона».

«В результате встречи врио губернатора Кузбасса с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым были определены площадки под строительство межвузовских кампусов в Кемерово и Новокузнецке в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым было запланировано строительство в Новокузнецке еще одной современной школы, рассчитанной на 1100 учеников. Кроме этого, 19 школ и 13 детских садов были включены в госпрограмму капремонта, а также удалось договориться о выделении средств из федерального бюджета на ремонт семи колледжей и техникумов», – уточнил депутат.

«Результатом встречи Ильи Середюка с Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом стало соглашение о подготовке специалистов в сфере IT и создании «Школы 21» в Кузбассе. А в ходе встречи с замминистром экономики Дмитрием Вахруковым он детально обсудил реализацию программы социально-экономического развития Кузбасса, в которую включены такие значимые проекты, как строительство Северо-Западного обхода города Кемерово, переселение граждан из аварийного жилья, газификация, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово и многое другое», – добавил Матвейчев.

В то же время, как отметил депутат, были проведены консультации в Госдуме. «С председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном обсуждалось развитие цифровых сервисов для кузбассовцев и российских госорганизаций, а также применение искусственного интеллекта в промышленности. Кроме этого, Илья Середюк заручился всесторонней поддержкой Кузбасса со стороны главы Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко», – рассказал парламентарий.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Кузбассу очень повезло с назначением Ильи Середюка на должность врио губернатора. Бесспорно, человек, который не только хорошо разбирается во внутренних делах региона, но и имеет выходы на федеральных руководителей самого высокого уровня, обладает способностью договариваться, принесет огромную пользу всему региону», – заключил Матвейчев.

Москва, Елена Володина

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