Сила системы Антона Ковалёва: лестница, ведущая к успеху

Сегодня деловой человек без своего сайта, что вчера бы он вышел к людям в пиджаке и галстуке, но без штанов. Неприлично же! Хотя на Западе сейчас мода стремительно меняется, там сегодня такое можно, что у нас и в страшном сне не приснится. Но не будем спорить о вкусах, чьих-то привычках и правилах. Мы говорим о нашем человеке, ибо наши деловые люди, бизнесмены, для нашего человека у живут и работают

Мы уже говорили о том, что специально представлять читателям генерального директора атрапарка «Калейдоскоп» Антона Ковалёва нет никакой необходимости. Уж кто-кто, а он на Белгородчине хорошо известен. Социальные и досуговые бизнес-проекты, такие как аквапарк «Лазурный», Парк динозавров, Зоопарк и другие стали образцом того, что можно сделать в кратчайшие сроки на совершенно пустом месте, организовав дело таким образом, что оно в итоге становится образцом того, как надо вести бизнес. И что особо примечательно, не просто примером для подражания, а именно образцом того, что называется кайдзен – непрерывные изменения, направленные на улучшения в режиме онлайн.

Возможно это? Да, доказывает Антон Ковалёв не словами, а делами, что воплотились в самые успешные, без всякого преувеличения, бизнес-проекты в отрасли.

Не верите? Милости просим – приезжайте в Белгород это можно всё увидеть своим глазами. Или зайдите на сайт Антона Ковалёва – www.антонковалёв.рф

Здесь можно не только всё посмотреть. Но главное – послушать опытнейшего руководителя, как такое можно сделать, причём, в любой сфере деятельности. Закон всемирного тяготения везде одинаковый – в Китае и Франции, России и Новой Зеландии. Так и с бизнесом – есть общие принципы и подходы, есть проверенные практикой алгоритмы для преодоления кризисов, выхода на устойчивое развитие на основе постоянного улучшения. Это и есть философия и практика кайдзен! И вряд ли вы во всей нашей округе найдёте ещё человека, кто в этой теме чувствовал бы себя даже лучше и увереннее, чем рыба в воде.

Что не удивительно ничуть! Антон Ковалёв – дипломированный специалист в экономике, юриспруденции и психологии. Имеет степень Магистра делового администрирования (MBA) в Президентской академии РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Сюда же прибавим, что Антон Ковалёв прошел курс обучения на знание алгоритмического языка «Дракон» и получил звание «Дракон-тренер». Имеет квалификацию Lean-тренер бережливого производства.

https://www.антонковалёв.рф/trener

Разрабатывает авторские программы тренингов и активно ведет тренерскую деятельность. Выпустил книги:

– «От мечты до счастливого клиента»;

– «Сила системы. Как построить бережливый бизнес»

Об книгах подробнее – https://www.антонковалёв.рф/knigi

Их точно надо прочитать тем, кто серьёзное дело затеял. Если просто так, от скуки, шаляй-валяй, то можно ограничится Букварём, но если точно всерьёз – читайте, вникайте. Нелепо браться за решение математической задачи, если не знаешь даже таблицы умножения, уж не говоря про интегралы и дифференциалы. Так и здесь – если вы не хотите лишних шишек, то смотрите и слушайте.

Это можно сделать прямо на сайте, где есть соответствующие разделы:

Тренинги – https://www.антонковалёв.рф/treningi

Вебинары – https://www.антонковалёв.рф/webinarkovale

Наверняка всем начинающим бизнесменам, да и не только начинающим, будут полезны видеоуроки, которые Антон Ковалёв проводит с присущей ему лёгкостью, доходчивостью и убедительностью. Вроде мы мелочи – «Как организовать рабочее место»! Ан нет, это целая наука! Именно отсюда от рабочего места всё начинается, а дальше уже можно слушать советы опытнейшего менеджера по теме «Как избежать потерь»

Видоуроки – https://www.антонковалёв.рф/videouroki

Фото Владимира Бабина

В любом музее, вы сами знаете, на первых порах просто глаза разбегаются. И там интересно, и тут, и всё хочется посмотреть, со всем познакомиться. И даже не думайте, что с первого разу вам удастся это сделать! Сюда надо приходить постоянно, чтобы каждый раз уносить хоть что-то в душе и голове

Так и с этим сайтом. Зайдите, посмотрите, остановитесь сперва на чём-либо одном. Но поглубже вникните, уделите время тому – не пожалеете. Потом другой раздел будет в вашем распоряжении. И так, раз за разом, вы будете подниматься всё выше и выше по лестнице, ведущей к успеху. Удачи вам, друзья!

Как в Ликеях у Аристотеля

Недалеко от Афин, в окрестностях храма Аполлона Ликейского, от коего вся местность получила название Ликеи, великий мудрец всех времён и народов Аристотель основал свою философскую школу, которую назвали перипатетической.

А всё потому, что по-гречески περιπατέω – это прогуливаться, гулять. Так и школа работала – учитель медленно прогуливался и говорил, а ученики шли рядом и внимали. Никто ничего не записывал на уроке, хотя это не возбранялось, но сказанное надо было впитывать и запоминать. Так надёжнее сохраняется и глубже ложится, после чего становится уже мыслями и выводами ученика, в чём, собственно, и заключается суть учения.

Ученики у Аристотеля были сильные, крепкие, они достойно потом продолжили труды великого Учителя. Одни лишь имена о многом говорят каждому просвещённому человеку – Теофраст, Гераклид, Евдем, Дикеарх, Аристоксен.

Гераклид Понтийский оставил след в астрономии и диалектике, Теофраста называют отцом ботаники, Евдем Родосский первый предпринял попытку соединить природное в человеке с божественным.

Но вспомним и то, что среди учеников Аристотеля был Александр Македонский, властелин почти всего древнего мира. Что его в итоге и сгубило. Аристотель учил, что государство не должно быть очень большим, чем предрёк гибель всех империй, но первой из них была империя Александра Македонского.

Можно с полным основанием назвать уроки Аристотеля современным термином вебинары. Как там, так и тут ученик ничем не связан, кроме желания учиться. Каждый слушатель может в любой момент подойти, как было на лекциях Аристотеля в Ликеях, или подключиться к вебинару по ссылке в сети, как это сейчас происходит. А дальше всё, как в перипатетической школе Аристотеля – учитель говорит, ученики внимают.

На сайте Антона Ковалёва www.антонковалёв.рф «Вебинары» выделены в отдельное направление многогранной деятельности и помечены своей вкладкой. Здесь всё очень просто: вы выбираете интересующую вас тем у «Вебинара», записываетесь и получаете доступ к участию. Кроме того, здесь можно заказать методические материалы, книги Антона Ковалёва и записаться для участия в тренингах для углубления знаний по тем или иным направлениям.

Что отдельно хотелось бы отметить, а заодно, возможно и предостеречь кого-то от необдуманных шагов. Для начала вспомним анекдот, хотя некоторые утверждают, что это правда.

В один провинциальный городок приехал коуч, как сегодня называют шарлатанов и откровенных проходимцев, кто вешает лапшу на уши провинциалам и потом гребёт лопатой деньги, которые доверчивые граждане заплатили за эту лапшу.

Так вот! Приезжий коуч развесил в городке афиши – «Как заработать миллион!». Лекция платная, цена билета 1000 рублей. В самый большой концертный зал в городке набилось почти тысяча человек. В урочный час под гром аплодисментов коуч вышел на сцену и сообщил, что билетов продано на миллион рублей, поблагодарил всех собравшихся и ушёл.

Зрители сперва опешили, а когда поняли, что их ловко обвели вокруг пальца, побежали ловить коуча. Да поздно – он уже мчался в шикарном авто в другой городок, где обязательно есть доверчивые люди, которые сразу хотят заработать миллион.

Антон Ковалёв на своих «Вебинарах» прежде говорит о трудностях в любом деле и о том, что никогда успех сам по себе не придёт, а потом рассказывает, как преодолеть любые трудности, применяя концепцию и методологию кайдзен.

К слову заметим, что кайдзен поможет любому человеку не только в работе, но и личной жизни, если он захочет именно здесь добиться желаемого успеха.

Аристотель говорил, что знающий или умный, как ещё можно сказать, это тот, кто поступает так, как предписывают знания. Но если человек знает одно, а поступает по-другому, такого умным никак назвать нельзя, считал Аристотель, и с этим трудно не согласиться. Добавим лишь к тому, что мы вряд ли умным назовём ещё и того, кто имеет возможность пополнить копилку знаний, крайне полезных и в бизнесе, и в жизни, но почему-то не делает этого. Надеемся, среди наших читателей таких нет.

Путь к мечте

Поверьте, у нас даже в мыслях нет того, чтобы ущемить или даже краешком задеть чьи-то религиозные чувства, но нельзя не заметить, что Нагорная проповедь Христа по самой сути своей – яркий пример SMART-метода, который задаёт ориентиры и правила движения по избранному маршруту к конечной цели.

Антон Ковалев в книге «СИЛА СИСТЕМЫ. Как построить бережливый бизнес» уделяет этой методике отдельное внимания, предварительно давая читателю возможность раскрыть во всей полноте глубинный код аббревиатуры.

Цитируем:

«S – Specific Конкретность. Ясное представление о том, чего

именно вы хотите добиться – улучшить, изменить, доработать,

нужно ли вообще вам это делать.

M – Measurable. Измеримость. Как подсказывает само слово,

речь идет о количестве того, что вы задумали. Оно – ориентир

того, достигли ли вы своей цели. Измерять цель можно в штуках, деньгах или процентах.

А – Achievable. Достижимость. Здесь необходимо критически оценить свои возможности, разобрать ресурсы, которые

помогут достичь цели, реально понимать препятствия, которые

могут возникнуть на пути. Тут главное – не перегнуть с амбициями, но и не побояться бросить вызов своим планам, целям,

конкурентам, судьбе.

R – Relevant. Согласованность, важность. В этом месте необходимо

задать вопрос: кому нужна эта цель.

T – Time bound. Определенность по срокам. Должна быть названа не

только конечная дата исполнения цели, но и промежуточные сроки – для

того чтобы понимать динамику движения, соответствие контрольным

точкам, какой есть запас по времени, если вмешались непредвиденные

обстоятельства».

Глубокое понимание существа проблемы, громадный практический опыт, опирающийся на серьёзный научный багаж кандидата экономический наук – всё вместе делает книгу Антона Ковалёва для каждого бизнесмена да и любого человека не просто увлекательным чтением, но и пособием в деле и жизни.

Не рискуя сильно ошибиться, скажем, что вряд ли подавляющее число обычных людей, кто далёк от теоретических основ бизнеса, хотя им занимается круглые сутки, слышал когда-нибудь про «Скелет Ишикавы» и про то, как он на служит анализу причин всевозможных проблем, без чего за любое дело лучше не браться.

Так и хочется сказать: друзья, читайте «Силу системы», там обо всём этом подробно и доходчиво, а вместе с тем результативно.

Или такой пример приведём. Ещё в первой половине прошлого века был придуман метод Деминга – Шухарта, цель которого – наладить постоянную работу над ошибками на всех этапах любого производства, дабы в конечном итоге на выходе иметь максимальный эффект по качеству и количеству при минимальных затратах. Любой предприниматель сейчас воскликнет – да кто же от такого откажется! И на это у нас есть ответ – не теряйте времени, читайте «Силу системы».

Ещё раз скажем: в книге Антона Ковалёва каждая строка проверена практикой. Тем она принципиально отличается от рассказов разного уровня шарлатанов, которые в расчёте на хронических простаков кликушествуют в Интернете – брось всё, нагнись и собирай деньги на полу, они валяются кругом! Только сперва оформи подписку на наш сайт, купи наши уроки, отдай нам то, что имеешь, дабы получить мечту иметь нахаляву больше.

Антон Ковалёв никуда не зовёт, ничего не просит, он просто отдаёт знания и опыт – читай, вникай и улучшай вокруг себя жизнь.

Про мозговые штурмы наверняка слышали многие, но мало кто, пожалуй, подтвердит, что занимается этим в своём деле еженедельно. Антон Ковалёв говорит и детально обосновывает в книге «Сила системы», что мозговыми штурмами надо заниматься ежедневно (!). И дело тут не в том, как некоторые говорят, что негде собраться всей командой. Было бы желание, сегодня при помощи современных информационных технологий легко можно организовать онлайн-конференцию на специальных платформах и мессенджерах. Вопрос в другом – важно не просто включить на компьютере кнопку и войти по ссылке на площадку, куда важнее то, с чем ты пришел на «мозговой штурм», что принёс.

И последнее. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Антон Ковалёв знает, где лучше и как этого достичь. Читайте – «СИЛА СИСТЕМЫ. Как построить бережливый бизнес». Иными словам, это ровно о том, как пошагово достичь мечты.

Белгород – Москва, Владимир Бабин

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