Долгожданная прохлада: выходные в Москве будут влажными

Предстоящие выходные дни в московском регионе будут дождливыми. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномально высокая температура воздуха наконец-то пойдет на спад.

В субботу, 20 июля, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью станет прохладнее – до 17°. Днем в Москве 23...25°, по области 22...27°. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 21 июля, местами вновь вероятен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха опустится до 11...16°. Днем в Москве 23...25°, по области 22...27°. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

В понедельник и вторник, 22 и 23 июля, опять ожидается кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем 21...26°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Москва, Елена Володина

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