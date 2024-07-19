«Это надо абсолютно потерять мозги…» Вход кораблей НАТО в Черное море закончится большой войной

Попытки ввести корабли НАТО в Черное море обернуться большой войной с участием России. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призывы киевского режима к западным странам по защите её морских границ. По его оценке, для таких действий США, Турции и Великобритании надо «абсолютно потерять мозги» на фоне законного права РФ топить их флот.

«На Украине в окружении [президента Владимира] Зеленского уже прозвучали предложения странам НАТО ввести свои корабли в Черное море, чтобы защитить морские границы Украины в районе Одессы, Николаева и так далее. Во-первых, в Черном море особый регламент нахождения военных судов. Есть доктрина Монтре, которая многие десятки лет действует – что Турция не пропускает через свои проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное море военные корабли стран, которые участвуют в конфликте. Поскольку все страны, которые там есть, включая американцев и британцев, участники конфликта так и так, Турция может заблокировать проход этих кораблей. Если Турция этого не сделает под давлением того же НАТО или американцев, то это будет большая беда для той же Турции», – отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в этом случае Россия получит полное право на решительные ответные меры вплоть до затопления этих судов. «Когда придут корабли стран НАТО, которые никакого отношения к Черному морю не имеют, это говорит о том, что будет нарушаться доктрина Монтре и мы имеем полные основания эти корабли там потопить. Простите за такую резкость, но другого варианта я не вижу. Мы же не можем толкаться в Черном море со всем флотом стран НАТО», – подчеркнул он.

«Это та вещь, о которой мечтают власти Украины, но страны НАТО прекрасно понимают, к чему все это может привести. Ради Украины они не будут жертвовать ничем, потому что в итоге разразится прямая война между странами НАТО, той же Турции, США, Великобритании и Российской Федерацией. Но это тогда нужно полностью потерять голову и абсолютно потерять, простите, мозги», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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